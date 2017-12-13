В выходные жителей Молдовы вновь ожидают снегопады

Судя по прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, они пройдут по всей территории страны.

Осадки в виде снега прогнозируются на воскресенье, 17 декабря. Идти они будут на севере, в центре и на юге республики. При этом температура воздуха составит от 0 до +3, от +1 до +4 и от +2 до +5 соответственно. Атмосферное давление будет низким. На севере Молдовы снег может выпасть и в понедельник, в остальных зонах страны осадков не ожидается.

Что касается температуры воздуха, то до воскресенья будет не по-зимнему тепло. Так, например, в субботу воздух на севере страны прогреется до +12 градусов, в центре – до +13, а на юге – до +14.

В начале недели начнет холодать, а к следующей среде зима окончательно вступит в свои права: ожидается до -8 на севере, -7 в центре и -6 градусов на юге, а также повышенное атмосферное давление.