В выходные в Приднестровье полностью приостановят движение общественного транспорта

В выходные в Приднестровье полностью приостановят движение общественного транспорта

В грядущие выходные движение общественного транспорта в Приднестровье будет полностью прекращено в связи с введенным ранее режимом ЧП.

Как пишет novostipmr.com, это касается всего общественного транспорта, за исключением дежурного, который будет работать по списку, предоставляемому главами государственных администраций городов и районов ПМР.  Стоит также отметить, что в настоящее время вход в общественный транспорт в Приднестровье осуществляется только через одну дверь и исключительно по количеству свободных сидячих мест.

Напомним, с 17 марта в Приднестровье начал действовать режим чрезвычайного положения.

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