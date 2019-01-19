В выходные в Молдове ожидается до 12 градусов мороза

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Метеорологи объявили на сегодня облачность по всей стране, местами с небольшими снегопадами. Температурные показатели упадут до 6 градусов мороза.

На севере днём температура воздуха составит -4 °C, а ночные значения будут указывать -6 °C. В центральных регионах днём будет около 0 градусов, а ночью температура опустится до 2 градусов мороза, пишет unimedia.info. На юге дневные показатели покажут +1 °C, а ночью столбик термометра будет показывать -1 °C.

В воскресенье значительно похолодает. Температура воздуха ночью упадёт до -12 °C, а днём будет сохраняться на отметке 6 градусов мороза.