В выходные в Кишиневе будет перекрыт ряд улиц и изменится движение общественного транспорта

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28 и 29 сентября в столице пройдет пятый Международный Кишиневский марафон, в связи с чем на некоторых центральных улиц будет приостановлено движение, а маршруты общественного транспорта — изменены. Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят заранее ознакомиться с изменениями в маршрутах.

В субботу, 28 сентября, на Площади Великого Национального Собрания (ПВНС) пройдут детские соревновательные забеги Kids Run Day. Поэтому с 01:30 28 сентября и до 19:00 29 сентября участок на бул. Штефана чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина будет перекрыт, пишет marathon.md.

Весь городской транспорт, который пересекает ПВНС, будет ехать в объезд площади.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 8 и 22: по направлению к сектору Буюканы будут передвигаться по ул. Букурешть;

Троллейбусы № 30 и 31: от бул. Штефан чел Маре по ул. Василе Александри, ул. Букурешть, ул. Пушкина, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Изменения в маршруте общественного транспорта на 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, с 01:30 будет приостановлено движение на участке бул. Штефана чел маре от ул. Т. Чорба до пересечения с бул. К. Негруцци, а также на участке бул. Дачия от ул. Чуфля до ул. Трандафирилор. На виадуке будет перекрыта одна сторона трассы, которая ведет по направлению из сектора Ботаника в Центр.

В связи с этим общественный транспорт будет двигаться по следующим измененным маршрутам.

Троллейбусы

№1: маршрут сокращен до Медицинского университета, а затем по ул. Михай Витязул до ул. Колумна, ул. Х. Коандэ, пл. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту.

№ 2: от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№ 4, 5, 20: маршрут сокращен до железнодорожного вокзала.

№ 7, 10, 12, 24 и 25: маршрут сокращен до Цирка;

№ 8 и 9: в этот день курсировать не будут.

№ 13: с ул. Измаил на бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина (поворот в обратную сторону), бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

№ 17: с бул. Траян на ул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (поворот в обратную сторону) и далее по установленному маршруту.

№ 22: в сторону Ботаники — до бул. Штефан чел Маре, а затем на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, бул. Дачия, бул. Траян; в сторону Буюкань — ул. Гренобле, ул. Г. Асаки, ул. В. Александри, ул. А. Матеевич, ул. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. М. Витязул, ул. Колумна, ул. Х. Коандэ, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.

№29: до ул. М. Витязул, далее по ул. Колумна, ул. Х. Коандэ, пл. Д. Кантемир, бул. Штефана чел Маре, ул. м. Витязул, ул. Петрикань и далее по установленному маршруту.

№ 30: с бул. Дачия на ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина (поворот в обратную сторону), бул. Дечебал, ул. Н. Зелински, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№ 31: сокращается до пересечения бул. Ю. Гагарина и бул. К. Негруцци.

№ 32: сокращается до ул. Колумна.

№ 34: до ул. Штефан чел Маре, затем по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. В. Александри, ул. М. Когэлничану, ул. Измаил; в обратную сторону — ул. Букурешть, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.

№ 36: с ул. Измаил на ул. Букурешть, ул. В. Александри и далее по установленному маршруту.

№ 37: с бул. Д. Кантемир, пл. К. Негруцци (поворот), бул. Д. Кантемир и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

№ 5: в сторону Чекан: по ул. В. Александри; в сторону Ботаники — по ул. Колумна.

№ 9: в одну сторону — с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина, ул. А. Матеевич, ул. Измаил, ул. И. Инкулец и далее по установленному маршруту; обратно: с ул. Измаил на ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре.

№ 11: с ул. Измаил на ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

№ 46: с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина, ул. М. Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№ 18, 33, 44, 49: с бул. Ю. Гагарина на бул. Д. Кантемира, ул. А. Янку, ул. Тигина, ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Д. Кантемира, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.

№ 26: по ул. Албишоара в оба направления.

№ 122: с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. В. Александри, ул. М. Когэлничану, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

№ 101: в сторону Ботаники — по установленному маршруту, в сторону Буюкань — с ул. Индепенденций на ул. Т. Стришкэ, ул. П. Унгуряну, ул. Гренобле, ул. Миорица, ул. Г. Асаки, ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту.

№ 103: в сторону Ботаники — с бул. Штефана чел Маре на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, бул. Дачия, ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, ул. Н. Титулеску и по установленному маршруту; обратно — без изменений.

№ 113: в сторону Рышкановки и Чекан — с бул. Дачия на ул. Трандафирилор, бул. Ю. Гагарина, бул. Д. Кантемира, ул. Измаил и по установленному маршруту; в сторону Ботаники — с ул. Измаил на бул. Д. Кантемира, бул. Ю. Гагарина, бул. Дечебал, ул. Трандафирилор, бул. Дачия и по установленному маршруту.

№ 116: в одну сторону — с бул. Г. Виеру на ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, с ул. Александру чел Бун на ул. С. Лазо, ул. Колумна, ул. М. Витязул, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, у. Александри, в обратную сторону — с ул. М. Еминеску на ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. М. Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. Триколорулуй, ул. Колумна, ул. Пушкина и по установленному маршруту.

№ 117: с ул. Тигина на ул. Колумна, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

№ 129: в одну сторону — с бул. Г. Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун на ул. С. Лазо, ул. Колумна, ул. М. Витязул, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и по установленному маршруту; в обратную сторону — с ул. М. Еминеску на ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. М. Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. Триколорулуй, ул. Колумна, ул. Пушкина и по установленному маршруту.

№ 120, 169, 178, 186, 190, 191: разделены на две части и будут следовать до Центра:

— с Телецентра и Малой Малины: по ул. Измаил, поворот на ул. 31 августа 1989, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Измаил и по установленному маршруту.

— с Рышкановки и Чекан: до остановки «Магазин UNIC» с разворотом на ул. Измаил.

№ 165 и 175: в одну сторону — с бул. Ю. Гагарина на бул. Д. Кантемира, ул. Измаил, поворот на пересечении с бул. Штефана чел Маре; в обратную сторону — с ул. Измаил на ул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина и по установленному маршруту.

№ 185: в сторону Буюкань — с ул. Миорицы на ул. Г. Асаки, ул. П. Халиппа, ул. Букурешть и по установленному маршруту.

№ 192: в одну сторону — с ул. М. Витязул на ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Тигина и далее по установленному маршруту; в обратную сторону: с ул. Армянской на ул.Букурешть, ул. А. Щусева, ул. М. Витязул и далее по установленному маршруту.

Маршруты общественного транспорта, которые не затрагивают улицы, где будет проходить трасса марафона, останутся без изменений.