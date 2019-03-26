В выходные дни скорая помощь понадобилась 6 550 пациентам

В выходные дни скорая помощь понадобилась 6 550 пациентам

С 22 по 24 марта Служба экстренной медицинской помощи оказала помощь на догоспитальном этапе 6 550 пациентам по всей стране. 22% от всех случаев оказались срочными.

Сотрудники неотложной медицинской помощи помогли пострадавшим в 19 ДТП. В результате 27 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу для лечения. Среди вызовов были зафиксированы: 91 инсульт, 16 случаев острого коронарного синдрома, 29 отравлений (4 отравления угарным газом, 6 отравлений лекарствами, 8 отравлений алкоголем и 10 отравлений другими веществами).

Так, на юге республики, во время поездки в больницу бригада скорой помощи оказала помощь роженице. Роды (IV беременность) прошли без осложнений, а благодаря квалифицированной медицинской помощи на свет появился здоровый мальчик. Впоследствии мать и новорождённого доставили в роддом для последующего осмотра.

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