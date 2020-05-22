В выходные дни будет прохладно, местами пройдут дожди

0

Умеренную температуру для этого периода и местами кратковременные дожди прогнозирует Государственная гидрометеорологическая служба на эти выходные.

По сообщению метеорологов, в субботу, 23 мая, теплее всего будет на юге страны, где термометры покажут максимум 19 градусов. Прохладная погода будет на фоне преимущественно солнечного неба. Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов тепла, передаёт moldpres.md.

В воскресенье, 24 мая, показатели температуры днем будут колебаться между 17-22 градусами, а ночью – между 3-8 градусами. В последний день недели местами, особенно в центральных и северных районах, возможны кратковременные дожди.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.