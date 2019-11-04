В выходные более 6 000 пациентов по всей стране обратились в “скорую”

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Согласно данным Службы экстренной медицинской помощи, за прошедшие выходные медики оказали помощь 6 109 пациентам по всей стране. В больничные учреждения, в общей сложности, было доставлено 2 367 пациентов, из которых 1 795 – взрослые и 572 – дети.

В период с 1 по 3 ноября было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Бригады неотложной медицинской помощи оказали помощь 38 пациентам. 32 человека были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

Помощь врачей понадобилась в следующих ситуациях: 1 318 человек с сердечными проблемами, в том числе 17 пациентов с острым коронарным синдромом. Также были зарегистрированы 820 обращений по поводу неврологических проблем, а у 87 человек диагностировали инсульт.

В двух случаях бригадам скорой помощи пришлось ассистировать при родах. 2 ноября жительница Сорок родила девочку в машине скорой помощи. 3 ноября жительница Тараклии родила мальчика. Матери и младенцы были доставлены в родильные отделения, где им была оказана надлежащая медицинская помощь.