В выходные 20 человек обратились в “скорую” с различными ожогами

0

Согласно данным Службы экстренной медицинской помощи, за прошедшие выходные медикам поступило 6 168 запросов. 2 270 пациентов были доставлены в больницы страны. Из них – 1 677 взрослых и 593 ребёнка.

С 29 ноября по 1 декабря 20 человек с ожогами получили неотложную медицинскую помощь на первичном этапе. Впоследствии 15 пациентов были доставлены в больницу для дальнейшего лечения, из которых 8 взрослых и 7 детей.

Всем пациентам была оказана надлежащая медицинская помощь. Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи настоятельно призывает граждан в экстренных ситуациях обращаться в службу 112.