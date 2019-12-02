В выходные 20 человек обратились в “скорую” с различными ожогами

В выходные 20 человек обратились в “скорую” с различными ожогами

Согласно данным Службы экстренной медицинской помощи, за прошедшие выходные медикам поступило 6 168 запросов. 2 270 пациентов были доставлены в больницы страны. Из них – 1 677 взрослых и 593 ребёнка.

С 29 ноября по 1 декабря 20 человек с ожогами получили неотложную медицинскую помощь на первичном этапе. Впоследствии 15 пациентов были доставлены в больницу для дальнейшего лечения, из которых 8 взрослых и 7 детей.

Всем пациентам была оказана надлежащая медицинская помощь. Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи настоятельно призывает граждан в экстренных ситуациях обращаться в службу 112.

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