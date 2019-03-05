В Вулканештах загорелся склад с горючим: огонь тушат 7 экипажей пожарных (ФОТО)

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Мощный пожар вспыхнул сегодня утром, 5 марта, на складе с горючими материалами в Вулканештах.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 поступил в 07.47. На место происшествия были направлены 7 экипажей спасателей и пожарных. Вскоре было установлено, что огонь захватил 8 секций слада с горючими материалами, территорию покрыл густой дым.

На данный момент экипажи пожарных и спасателей задействованы в ликвидации огня. В результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства и причину возгорания предстоит выяснить специалистам.