В Вулканештах загорелась мусорная свалка (ФОТО)

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Очередное возгорание произошло на мусорном полигоне в городе Вулканешты. Огонь тушили две бригады пожарных.

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой на примэрию Вулканешт, очаг возгорания обнаружили охранники городской мусоросвалки в понедельник, 25 ноября. По предварительной версии, причиной возгорания на полигоне стал поджог.

Это уже не первый пожар на мусорном полигоне Вулканешт. Только в ноябре этого года сотрудники местной части спасателей и пожарных несколько раз выезжали на полигон.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.