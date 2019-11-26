В Вулканештах загорелась мусорная свалка (ФОТО)

В Вулканештах загорелась мусорная свалка (ФОТО)

Очередное возгорание произошло на мусорном полигоне в городе Вулканешты. Огонь тушили две бригады пожарных.

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой на примэрию Вулканешт, очаг возгорания обнаружили охранники городской мусоросвалки в понедельник, 25 ноября. По предварительной версии, причиной возгорания на полигоне стал поджог.

Это уже не первый пожар на мусорном полигоне Вулканешт. Только в ноябре этого года сотрудники местной части спасателей и пожарных несколько раз выезжали на полигон.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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