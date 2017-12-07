В Вулканештах отец отомстил за дочь, раздев ее молодого человека до гола и выложив снимки в соцсеть (ФОТО)

Ранее парень поступил подобным образом с его дочерью.

Инцидент произошел накануне в Вулканештах. Молодой человек, который является несовершеннолетним, похвастался в соцсетях своим друзьям о том, что у него был сексуальный контакт, и поделился с ними фотографиями обнаженной девушки, которой также еще нет 18-ти лет, сообщает telegraph.md.

Узнав об этом, отец несовершеннолетней выпил, схватился за охотничье ружье, которым владел легально, и отправился мстить за дочь. Он вывез юношу на окраину города, заставил раздеться, после чего сфотографировал и также выложил снимки в социальную сеть.

На данный момент правоохранительные органы задержали мужчину на 72 часа. Полиция возбудила уголовное дело.