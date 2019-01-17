В Вулканештах от угарного газа пострадала целая семья

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Трое человек из города Вулканешты едва не погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошёл в ночь на вторник, 15 января.

От угарного газа от печи в жилом доме стало плохо 42-летней женщине и двум её детям: 15-летней девочке и 7-летнему мальчику. Пострадавшие были доставлены для обследования в районную больницу города Вулканешты, пишет gagauzinfo.md.

Это далеко не первое отравление угарным газом от печи в текущем отопительном периоде. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать правилами пользования отопительными приборами и печами.