В Вулканештах горит мусорная свалка (ФОТО)

В Вулканештах горит мусорная свалка (ФОТО)

На окраине города Вулканешты произошло возгорание городской мусорной свалки.

Как сообщает официальный сайт примэрии, на месте работают сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций и «Апэ-канал», которые пытаются ликвидировать очаг возгорания. В социальных сетях жители Вулканешт активно делятся фотографиями задымления близлежащих улиц и жалуются на смог, передаёт gagauzinfo.md.

– Воняет гарью даже в доме. Невозможно выйти на улицу. Дышим токсинами, – так прокомментировала ситуацию в городе местная жительница.

Стоит отметить, что минувшим летом на тушение пожаров на территории мусорной свалки было израсходовано более 700 тонн воды.

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