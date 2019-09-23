В Вулканештах автомобиль врезался в скутер: оба водителя сбежали с места аварии

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Инцидент произошел вечером в субботу, 21 сентября, по улице Ленина в городе Вулканешты. Там автомобиль Toyota Prado врезался в скутер марки Suzuki без регистрационных номеров. В полицию о случившемся сообщили свидетели аварии.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили ни одного из участников ДТП. Водитель Toyota Prado скрылся с места ДТП. Но и водитель скутера не стал дожидаться приезда стражей порядка и ушёл, оставив неподалеку разбитый мотоцикл, сообщает gagauzinfo.md.

Ни один из участников инцидента не обратился в районную больницу. Ведется следствие.