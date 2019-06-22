Ярмарка ягод пройдет в воскресенье в столице

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В воскресенье, 23 июня, в столице пройдёт аграрно-гастрономическая ярмарка «Summer Berry Fair». Товар будет продаваться по цене производителя.

Ярмарка организована Ассоциацией производителей ягод Молдовы совместно с претурой сектора Чеканы и будет проводиться на улице Алеку Руссо 61-63/1. В ярмарке примут участие 16 производителей ягод Молдовы, а также другие экономические агенты – производители консервной продукции, кондитерских изделий и т.д., которые выставят на продажу ягоды, яблоки, прохладительные напитки и кондитерские изделия, передаёт evzmd.md.

Кроме этого, в рамках ярмарки, с 09.00 до 15.00, пройдут различные культурно-развлекательные мероприятия, в которых примут участие воспитанники Центра детского творчества «Ghiocel», ансамбля «Do-re-mi» и «Angel Dance», а также Муниципального кукольного театра «Guguță».