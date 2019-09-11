В воскресенье в Кишиневе пройдет традиционный этнокультурный фестиваль. Программа мероприятия

В воскресенье в Кишиневе пройдет традиционный этнокультурный фестиваль. Программа мероприятия

15 сентября в Кишиневе состоится XVIII Этнокультурный фестиваль “Единство через многообразие”. Организаторами мероприятия выступают Агентство межэтнических отношений, примария Кишинева и Координационный совет этнокультурных организаций. 

Событие традиционно развернется в центральном парке столицы. “Аргументы и факты в Молдове” публикуют программу фестиваля:

9.30 – возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре;

10.00 – торжественное открытие фестиваля (Центральный парк “Штефан чел Маре”);

10.30 – посещение национальных подворий гостями фестиваля (Центральный парк “Штефан чел Маре”);

11.00 – 15.00 – выставки книг, предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, изделий народных промыслов; выставки национальных костюмов; выступление артистов художественной самодеятельности (Центральный парк “Штефан чел Маре”);

11.00 – 15.00 – концертная программа с участием художественных коллективов этнокультурных организаций (главная сцена фестиваля);

15.00 – 17.00 – выступление духового оркестра Управления городских парков культуры примарии Кишинева (площадь у фонтана). 

 

 

 

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