В воскресенье в центре столицы будет перекрыто дорожное движение

Въезд на главный бульвар столицы, Штефана чел Маре, в течение всего дня, 21 октября, будет запрещён в связи с предстоящим митингом. Общественный транспорт будет циркулировать по временным маршрутам.

Так, полиция рекомендует избегать движения на бульваре Штефана чел Маре, начиная с круга, улицы Ион Крянгэ, заканчивая развязкой у бульвара К. Негруцци. Парковочные места будут организованы в периметре улиц: Е. Дога, М. Чеботарь, Триколорулуй, Дософтей, А. Лэпушняну, С. Лазо, П. Мовилэ, Т. Чорбэ, М. Витязу, Сфатул Цэрий, М. Еминеску, В. Микле, В. Александри, Тигина, Булгарэ и 31 августа.

Кроме того, движение будет затруднено в периметре улиц Букурешть, Колумна и Александру чел Бун, а также на улицах, пересекающих бульвар Штефана чел Маре. Общественный транспорт тем временем будет перенаправлен с главной улицы столицы на улицу Букурешть. А троллейбусы не будут циркулировать по улицам Б. Бодони и А. Пушкина. Кроме этого, на некоторое время будет приостановлено движение троллейбусов по бульвару Г. Виеру.

В связи с ещё одной акцией временно будет ограничено дорожное движение на трассе, которая начинается с круга на улице Ион Крянгэ, а далее по улицам: Алба Юлия – Балканское шоссе – Каля Ешилор – Дософтей – М. Витязу – Петрикань – Каля Орхеюлуй – Т. Владимиреску – Б. Воевод – А. Руссо – Мирча чел Бэтрын – М. Спэтару – Вадул-луй-Водэ – Измаил – П. Халиппа – Хынчештское шоссе – Миорица – Гренобле – Куза Водэ – Дечебал – Албишоара – М. Витязу – Колумна.