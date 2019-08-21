В воскресенье состоится открытие отремонтированного усилиями социалистов фонтана в парке «Долина роз» (ФОТО)

В воскресенье состоится открытие отремонтированного усилиями социалистов фонтана в парке «Долина роз» (ФОТО)

В воскресенье, 25 августа, состоится открытие фонтана в парке «Долина роз», который был отремонтирован усилиями Партии социалистов. Мероприятие стартует в 20.00. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– А помните, как всё начиналось? Системно, шаг за шагом мы добивались и работали над решением многолетней проблемы. В воскресенье – открытие! – написал Витнянский. 

Стоит отметить, что ремонт фонтана стартовал в 2017 году. Инициатива его возрождения принадлежала молодёжному крылу Партии социалистов «Молодая гвардия» и фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва. На прошлой неделе фонтан прошёл тестирование, а уже в воскресенье, 25 августа, он будет официально открыт.

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