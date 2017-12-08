В воскресенье по всей Молдове выпадет снег

А вот на следующей неделе синоптики обещают потепление до +14 градусов Цельсия.

Согласно метеорологам, в субботу жителей Молдовы ждет ясная погода и температура воздуха до +10 градусов. А вот в воскресенье по всей стране выпадет снег. Температурный максимум составит +5 °C, а минимум – -2 °C.

В этом контексте врио генпримара Кишинева Сильвия Раду распорядилась о том, чтобы муниципальное предприятие «Exdrupo» было готово к устранению последствий снегопада, а также в случае необходимости посыпало дороги противоскользящим материалом, сообщает ziarulnational.md.

Национальный инспекторат патрулирования также выступил с рекомендациями, учитывая погодные условия. Так, НИП призывает водителей снижать скорость на дорогах, покрытых гололедом или мокрым снегом, соблюдать достаточную дистанцию межу транспортными средствами, оснастить колеса зимними шинами и т.д.