В воскресенье кишиневские кладбища посетили 109 тысяч человек

Об этом сообщает столичная полиция, которая обеспечивала порядок на 44 кладбищах столицы и пригородов.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, вчера навестить могилы родных на кладбища пришли около 109 тысяч человек. Не обошлось без инцидентов: так, были найдены 6 детей, оставленных без присмотра родителей, а также потерялись трое взрослых. В то же время случаев нарушения правопорядка зарегистрировано не было.

Столичная полиция призывает граждан быть бдительными, а в случае, если они стали свидетелями преступлений или нарушений – звонить по номеру 112.