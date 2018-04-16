В воскресенье кишиневские кладбища посетили 109 тысяч человек

В воскресенье кишиневские кладбища посетили 109 тысяч человек

Об этом сообщает столичная полиция, которая обеспечивала порядок на 44 кладбищах столицы и пригородов. 

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, вчера навестить могилы родных на кладбища пришли около 109 тысяч человек. Не обошлось без инцидентов: так, были найдены 6 детей, оставленных без присмотра родителей, а также потерялись трое взрослых. В то же время случаев нарушения правопорядка зарегистрировано не было.

Столичная полиция призывает граждан быть бдительными, а в случае, если они стали свидетелями преступлений или нарушений – звонить по номеру 112.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md