В Воронеже осудили молдаванина за расправу над насильником

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В Воронеже вынесли приговор 42-летнему мужчине с двойным гражданством — Молдовы и России. Его признали виновным в проникновении в жилище, похищении человека и убийстве с особой жестокостью.

События разворачивались в ноябре 1999 года, пишет most.tv. Мужчина, которому на тот момент было 22 года, вместе с тремя приятелями решил устроить самосуд над 36-летним подозреваемым в изнасиловании сестры их знакомого. Сообщники пробрались в дом к жертве, выкрали его и на машине отвезли на окраину микрорайона. Там они приковали жертву к дереву наручниками, избили, ударили ножом в спину и бросили в реку. Как показала впоследствии экспертиза, тот умер от утопления на фоне множественных травм.

Двоих из четырёх подельников задержали и осудили в 2000 году. Ещё двоим удалось скрыться. Один из них до сих пор находится в розыске, а молдаванина задержали в мае 2018 года, когда тот приехал в Воронеж на день рождения мамы. Выяснилось, что после самосуда он сбежал в Молдову, женился и взял фамилию супруги. Через 10 лет мужчина вернулся в Россию. Под новой фамилией он жил в Московской и Белгородской областях.

После задержания мужчину заключили под стражу. пишет источник. На предварительном следствии он не признал свою вину. Однако следователи собрали достаточно доказательств его виновности, в том числе повторно опросив свидетелей преступления. В итоге, суд признал беглеца виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.