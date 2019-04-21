В Вербное воскресенье Игорь и Галина Додон вместе с сотнями верующих приняли участие в службе в Бельцах (ФОТО)

В Вербное воскресенье Игорь и Галина Додон вместе с сотнями верующих приняли участие в службе в Бельцах (ФОТО)

Сегодня, в Вербное воскресенье, вместе с первой леди страны Галиной Додон глава государства принял участие в службе в Кафедральном соборе Святых Равноапостольных Константина и Елены в городе Бельцы. Вместе с верующими Игорь Додон помолился за мир и процветание в нашей стране.

– Кроме того, принял участие в освящении монумента «Святые, прославившие Молдавское государство»; памятник расположен на территории Собора и посвящен господарям Молдовы. Символичен тот факт, что этот монумент воздвигнут именно в год, когда мы празднуем 660-летие со дня основания Молдавского государства, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Додон также искренне поздравил всех христиан со святым праздником и пожелал провести мирное и светлое Вербное воскресенье в кругу своих близких.

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