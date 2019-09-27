В Варнице разъярённый покупатель зарезал продавщицу ради кражи: женщина скончалась на месте

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Трагический случай произошёл в Варнице. 22-летний молодой человек напал на продавщицу продуктового магазина с ножом и нанёс ей смертельные удары. Женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи.

По данным полиции, инцидент случился вчера во второй половине дня в одном из продуктовых магазинов в Варнице Новоаненского района. Чтобы украсть продукты и деньги, 22-летний уроженец Тирасполя нанёс продавщице удары предметом, похожим на нож. В результате полученных ранений 53-летняя женщина скончалась на месте.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия, передаёт protv.md.