В вагоне поезда, в чемодане и под аккумулятором машины: таможенники нашли более 17 тысяч спрятанных сигарет (ФОТО)

За последние 24 часа таможенники предотвратили 3 попытки незаконного перевоза табачных изделий. В общей сложности было изъято 17 160 сигарет различных марок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый случай был зарегистрирован на таможенном посту «Унгены», где в вагоне поезда Кишинёв-Бухарест было найдено 11 600 незадекларированных сигарет.

Ещё 4 000 незадекларированных сигарет были изъяты таможенниками столичного аэропорта. Табачные изделия были обнаружены в чемодане пассажира авиарейса Кишинёв-Лондон.

Третий случай контрабанды был зафиксирован в Джурджулештах, где сотрудники Таможенной службы нашли в одном из автомобилей спрятанные под аккумулятором 1 560 сигарет.

Все партии табачных изделий были изъяты, а нарушители получили санкции.

Напомним, что в начале этой недели таможенники Международного аэропорта Кишинева пресекли 6 попыток незаконного вывоза из страны табачных изделий. Тогда были конфискованы 31 780 сигарет.