В Вадул-луй-Водэ ожидаются перерывы в подаче воды

В Вадул-луй-Водэ ожидаются перерывы в подаче воды

В “Apă-Canal Chişinău” объявили о прекращении подачи воды 24 июля, с 09.00 до 20.00, на нескольких улицах в Вадул-луй-Водэ. Ограничения связаны с запланированными работами.

Не будет воды на улицах: Василе Александри, Мирча чел Бэтрын, Михай Эминеску, Михай Витязул, Вероника Микле, Петру Рареш, Кишинёв и Ливезилор, передаёт ipn.md. После завершения работ подача воды возобновится.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md