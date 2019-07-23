В Вадул-луй-Водэ ожидаются перерывы в подаче воды

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В “Apă-Canal Chişinău” объявили о прекращении подачи воды 24 июля, с 09.00 до 20.00, на нескольких улицах в Вадул-луй-Водэ. Ограничения связаны с запланированными работами.

Не будет воды на улицах: Василе Александри, Мирча чел Бэтрын, Михай Эминеску, Михай Витязул, Вероника Микле, Петру Рареш, Кишинёв и Ливезилор, передаёт ipn.md. После завершения работ подача воды возобновится.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.