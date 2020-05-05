В Вадул-луй-Водэ готовятся к летнему сезону. Во сколько обойдётся отдых? (ВИДЕО)

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Администраторы зон отдыха в Вадул-луй-Водэ начали подготовку к летнему сезону. Работы ведутся в пансионатах и на пляже.

– В первую очередь, просеяли песок на пляже, сделали глубокую борозду, обработали от бактерий и клещей. В пляжной зоне собираем мусор, – рассказал один из рабочих “Spaţii Verzi”.

В зоне пляжа намерены обустроить и велосипедную дорожку, пишет publika.md. На эти цели выделили полтора миллиона леев.

– Одна из задач, которую мы поставили в этом году – оборудовать тротуар для пешеходов и велосипедную дорожку шириной 2-3 метра вдоль Днестра: от Вадул-луй-Водэ до пляжа. Общая длина дорожки – 2 километра, – сообщил примар города.

По словам администраторов пансионатов, в этом году цены не поднимутся. Отдых в однокомнатном деревянном домике обойдется в 100 леев за сутки. В гостинице – 600 леев за обычный номер и 1200 за номер класса “люкс”. А детские лагеря, скорее всего, этим летом не откроются, пишет источник.

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