В ужасном ДТП в Хынчештском районе погиб человек (ФОТО)

Трагедия произошла в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня.

Так, на трассе между населенными пунктами Столничень и Логэнешть автомобиль такси съехал с трассы из-за влажного дорожного полотна и въехал в дерево, пишет unimedia.info.

Согласно информации пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт Татьяны Солоцкой, в автомобиле марки Dacia, за рулем которого находился 26-летний мужчина, находилось три пассажира. Один из них, сидевший на заднем сидении, погиб, второй получил травмы и был госпитализирован, а третий не пострадал.

По словам представителей закона, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом воздухе у него обнаружили 0,44 мг/литр алкоголя.

Полиция проводит расследование.