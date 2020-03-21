В условиях пандемии COVID-19 заседания примарии будут проходить в онлайн-режиме (ФОТО)

В условиях пандемии COVID-19 заседания примарии будут проходить в онлайн-режиме (ФОТО)

С 20 марта оперативные заседания муниципальных служб, кризисной ячейки и другие встречи сотрудников администрации Кишинева будут проходить в онлайн-режиме.

Такую инициативу выдвинул генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Градоначальник накануне протестировал платформу для веб-конференции, сообщает пресс-служба примарии.

– Теперь мы будем организовывать встречи в режиме телеконференции. Таким образом мы избежим скопления людей и будем соблюдать социальную дистанцию. Эта инициатива является дополнительной мерой для защиты сотрудников муниципалитета от заражения COVID-19, – отметил Ион Чебан.

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