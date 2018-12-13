В Управление полиции Кишинёва пройдёт День открытых дверей

В пятницу, 14 декабря, Управление полиции муниципия Кишинёв планирует провести День открытых дверей.

Управление полиции Кишинёва приглашает всех заинтересованных лиц посетить их штаб-квартиру, которая находится по адресу: улица Тигина, 6. Желающих ждут завтра, 14 декабря, в 11.30. Сотрудники полиции обещают ознакомить жителей столицы со спецтехникой, оружием и спецсредствами, которые используются в работе.

Кроме этого, сотрудники Управления полиции расскажут о самых ярких раскрытых в 2018 году преступления, о том, как проводятся розыскные и следственные мероприятия и своей деятельности в целом.