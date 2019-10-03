В Университете медицины и фармации им. Н. Тестемицану избрали нового ректора

0

Эмиль Чебан – новый ректор Университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. Он был избран вчера большинством голосов университетского сообщества.

В конкурсе на должность ректора вуза участвовали 7 кандидатов, все профессора в области медицины, пишет moldpres.md. После процедуры голосования 62,5% членов университетского сообщества выбрали Эмиля Чебана, который занимает должность проректора по клинической деятельности медуниверситета и заведующего кафедрой хирургической урологии и нефрологии.

Новый ректор будет утверждён на должность сроком на пять лет по приказу учредителя – Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова – в течение максимум трёх месяцев.