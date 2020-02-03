В Унгенском районе зафиксирована ещё одна вспышка АЧС

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Африканская чума свиней (АЧС) была подтверждена у дикого кабана. Вспышка зафиксирована вблизи села Скулень Унгенского района.

Стоит отметить, что в период с 16 января по 3 февраля специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов зарегистрировали 5 случаев бешенства, передаёт publika.md. Они были обнаружены у коровы в Штефан-Водском районе, у кошки в Оргеевском районе, у собаки в Резинском районе и ещё у 2 собак в Бельцах.

Напомним, что в конце прошлой неделе в селе Князевка Леовского района был введён карантин из-за вспышки АЧС. В крестьянском хозяйстве погибли 6 из 34 свиней. Остальные 28 свиней были забиты, после чего их туши сожгли и захоронили.