В Унгенском районе выявили случай бешенства у лисы

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В период с 29 марта по 8 апреля на территории Республики Молдова был подтверждён один случай бешенства у лисы.

Такие данные предоставило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. По данным ведомства, бешенство было выявлено у лисы в селе Богений Ной Унгенского района.

Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных. Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек. К сожалению, бешенство неизлечимо, и приводит к летальному исходу, как у животных, так и у людей.