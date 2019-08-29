В Унгенском районе ведутся поиски пропавшей пожилой женщины

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76-летняя Мария Дрэган, жительница села Четирень Унгенского района, пропала несколько дней назад. В последний раз женщину видели днём в воскресенье, 26 августа.

По словам родственников, в день исчезновения на пенсионерке был коричневый халат в цветочек, на голове был цветастый платок, а на ногах – синие тапочки. Женщина ушла в направлении полей, находящихся за селом, пишет news.ungheni.org.

В последнее время у женщины наблюдались проблемы с памятью. Она часто уходила собирать траву для домашних животных, но всегда возвращалась домой.

Родственники просят тех, у кого есть информация о пропавшей, позвонить по номерам: 112, 0236 22980 или 069 753 042.