В Унгенском районе озеро вышло из берегов и затопило территорию: более 80 человек укрепляют дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

В Унгенском районе озеро вышло из берегов и затопило территорию: более 80 человек укрепляют дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Этим утром спасатели были вызваны в срочном порядке после того, как озеро в селе Алексеевка Унгенского района вышло из берегов, вода впала в озеро Чешир. Десятки спасателей предпринимают меры по укреплению дамбы, чтобы остановить утечку и предотвратить затопление домохозяйств.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, вода из двух озёр стекает в озеро Делиа, которое находится вблизи города Унгены. Спасатели, полицейские и представители местных органов власти предпринимают срочные меры для предотвращения наводнения.

На месте происшествия работают более 80 человек. В работе по укреплению дамбы задействованы также сотрудники аварийно-спасательного отряда №1 из муниципия Кишинёв.

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