В Унгенском районе автомобиль протаранил столб, водитель госпитализирован (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло в воскресенье, 28 января, в селе Загаранча, на объездном круге.

Там автомобиль марки Volkswagen Polo, водитель которого потерял управление, вылетел с трассы и врезался в столб, пишет realitatea.md.

По предварительной информации, авария произошла из-за стечения нескольких неблагоприятных факторов. Так, в месте аварии крутой поворот со спуском, который особенно опасен при тумане, который сегодня спустился на страну. Также небезопасно, всего в нескольких метрах от дороги, расположен и столб.

Водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Точную причину ДТП предстоит определить полиции.