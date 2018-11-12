В Унгенах загорелся товарный поезд

Инцидент произошёл сегодня утром возле села Столничень Унгенского района, в районе 10:45. Загорелся товарный поезд, движущийся в направлении Бельц.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, огонь частично уничтожил 2 вагона, не затронув остальные 75. Пострадавшие отсеки были изолированы. На момент возникновения пожара груза в них не было.

По предварительным данным, произошло возгорание дизельного топлива. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.