В Унгенах загорелся товарный поезд

В Унгенах загорелся товарный поезд

Инцидент произошёл сегодня утром возле села Столничень Унгенского района, в районе 10:45. Загорелся товарный поезд, движущийся в направлении Бельц.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, огонь частично уничтожил 2 вагона, не затронув остальные 75. Пострадавшие отсеки были изолированы. На момент возникновения пожара груза в них не было.

По предварительным данным, произошло возгорание дизельного топлива. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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