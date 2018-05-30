В Унгенах вандалы разнесли установленные на улице горшки с цветами (ФОТО)

В Унгенах вандалы разнесли установленные на улице горшки с цветами (ФОТО)

Очередной акт вандализма произошёл недавно на главной улице города Унген, где вдоль дороги на электрических столбах были установлены горшки с цветами.

Работники, которые наводили красоту, ещё не успели дойти до конца улицы, как 9 горшков с цветами уже исчезли, передаёт unimedia.md. Исчезли бы и остальные, но они были прикреплены плотно шурупами. Однако на следующее утро после установки горшков с цветами, 6 из них оказались уже разбитыми. По версии местных властей, кто-то очень хотел забрать горшки с цветами домой, но потерпев неудачу, решили их хотя бы уничтожить.

– Мы должны написать крупным шрифтом: «Стыдно! Воруют всё, даже цветы у здания примэрии», – предложил глава города.

Ущерб, нанесённый в результате краж и порчи горшков, составляет около 3 500 леев.

По данным местной полиции, органы правопорядка уже расследуют это дело. У них есть несколько подозреваемых в совершении вандализма и кражи.

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