В Унгенах в страшном ДТП погиб человек: ещё семеро в больнице (ФОТО)

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Один человек погиб, а ещё семеро попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл этой ночью на въезде в село Бахмут Каларашского района.

По словам пресс-секретаря ГИП Марьяны Бециву, водитель BMW на большой скорости вышел на обгон, однако не справился с управлением и врезался в другое авто. В результате обе машины перевернулись и слетели с дороги.

В результате аварии 7 человек получили повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы, пишет deschide.md. 29-летний мужчина, находившийся в одном из авто, скончался на месте.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.