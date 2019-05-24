В Унгенах шумахер на мотоцикле закидал камнями патрульных на ходу (ФОТО)

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Опасный нарушитель повредил машину патрульных, поранил правоохранителя и поломал алкотестер.

Инцидент произошёл в селе Костулень Унгенского района, передаёт realitatea.md. Патрульные дежурили на участке, находясь в автомобиле марки Dacia Duster. Они увидели мотоцикл марки Viper без регистрационных номеров, который двигался на высокой скорости. Позже было установлено, что за рулём находился 22-летний житель Унгенского района. Приказ полицейских остановиться, мотоциклист проигнорировал и продолжил путь.

Полицейские принялись преследовать мотоциклиста, а он не унимался. Парень ехал на высокой скорости и в этот момент кинул камень в сторону машины патрульных, повредив её. После он ещё кинул один камень в сторону патрульного и задел им левую руку и живот, поранив его таким образом. В тот момент, когда в полицейского полетел камень, он держал в руке алкотестер, который в итоге тоже был повреждён.

Молодого человека всё же задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.