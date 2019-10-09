В Унгенах раскрыли преступную группу, вовлечённую в незаконный оборот наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Унгенах раскрыли преступную группу, вовлечённую в незаконный оборот наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела во вторник обыски в домах нескольких жителей Унген. В результате один человек был арестован за выращивание и продажу наркотических веществ.

Всего было изъято 280 растений конопли и около 500 г измельчённого вещества, похожего на марихуану. Другие подозреваемые, которые не были задержаны, должны будут явиться по вызову в орган уголовного розыска.

Если граждан признают виновными, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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