В Унгенах прикрыли деятельность фирмы, занимавшейся контрабандой авто и подделкой автомобильных номеров (ФОТО)

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Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила об обысках, которые были проведены в Унгенах по факту контрабанды и фальсификации автомобильных номеров.

В ходе обысков были проверены администратор транспортной компании, её владелец, а также компания, предоставляющая экономическому агенту бухгалтерские услуги. В результате были изъяты предметы и документы, относящиеся к делу. Кроме того, прокуроры обнаружили транспортные средства с подделанными идентификационными элементами (элементы кузова и двигателя). Оценочная стоимость транспортных средств, незаконно ввезённых в страну, в том числе сбытых после фальсификации идентификационных элементов, составляет более 2 млн. леев.

В случае обвинительного приговора по факту контрабанды, виновные лица рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Юридическим лицам грозит штраф до 550 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью или с ликвидацией юридического лица. По факту подделки элементов идентификации транспортных средств подозреваемым грозит штраф в размере около 90 тыс. леев или тюремное заключение на срок до 3 лет, в обоих случаях с (или без) лишением права занимать определённые функции или выполнять определённую деятельность до 3 лет.