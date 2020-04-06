В Унгенах поезд насмерть сбил мужчину

В Унгенах поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина скончался после того, как его сбил поезд. Инцидент произошел вчера днем на территории железнодорожной станции в Унгенах. 

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Унген Кристины Викол, мужчина переходил железнодорожные пути в то время, когда его сбил поезд, которым управлял 59-летний машинист. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет unimedia.info.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md