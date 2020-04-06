В Унгенах поезд насмерть сбил мужчину

0

Мужчина скончался после того, как его сбил поезд. Инцидент произошел вчера днем на территории железнодорожной станции в Унгенах.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Унген Кристины Викол, мужчина переходил железнодорожные пути в то время, когда его сбил поезд, которым управлял 59-летний машинист. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет unimedia.info.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.