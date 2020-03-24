В Унгенах пьяный водитель вылетел в кювет и едва не сгорел

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Автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Авария произошла вчера вечером на въезде в село Пырлица Унгенского района.

В момент случившегося мимо проезжала машина скорой помощи. Врачи обнаружили в автомобиле только пьяного водителя, который не пострадал, пишет regional.md.

По словам очевидцев, мужчина предложил свидетелям происшествия деньги, чтобы те не сообщали о ЧП в полицию. Затем он попытался вытащить машину из канавы и давил на газ до тех пор, пока она не загорелась.

На место происшествия прибыли пожарные и полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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