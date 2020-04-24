Обошёлся не по-соседски: жителя Унген задержали за угрозу убийством

Обошёлся не по-соседски: жителя Унген задержали за угрозу убийством

37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал 31-летнему соседу пистолетом. ЧП произошло минувшей ночью в селе Бумюэта Унгенского района. 

После инцидента пьяный мужчина сел за руль автомобиля и уехал. Спустя некоторое время его остановили полицейские. При нём был найден нож и пистолет “Байкал”, которым он владел незаконно. Дебошира доставили в Инспекторат полиции, передаёт publika.md.

Полицейские установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,91 промилле алкоголя. На имя мужчины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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