В Унгенах нашли труп бездомного: в убийстве подозревается сосед по подвалу

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Труп 31-летнего бродяги со следами насильственной смерти нашли в подвале одного из жилых домов в Унгенах. По подозрению в убийстве задержали мужчину, который жил с погибшим в этом подвале.

По данным полиции, труп был отправлен на судмедэкспертизу в Ниспорены, где было установлено, что бездомный скончался в результате сильного удара по голове, передаёт protv.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний сосед по подвалу. Он также ранее был судим. На одежде задержанного были обнаружены следы, похожие на кровь.

Все обстоятельства убийства устанавливаются.