В Унгенах на женщину упал дорожный указатель

В Унгенах на женщину упал дорожный указатель

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Александру чел Бун и Михай Еминеску в Унгенах вблизи консульства Румынии вчера вечером. Дорожный указатель упал на женщину после того, как его ранее сбил грузовик. 

– Водитель грузовика марки Mercedes, который передвигался по улице Александру чел Бун, пренебрег требованиями дорожного знака, не уступил дорогу и столкнулся с машиной марки “Audi A6”. В результате происшествия грузовик не справился с управлением и сбил дорожный указатель, который упал на женщину, идущую в тот момент по тротуару, – рассказал представитель Инспектората полиции Унген Игорь Максимчук в комментарии для местного издания “Expresul”. 

Он также уточнил, что 36-летняя женщина была доставлена в больницу. Она находится в отделении травматологии с переломом ноги, ее жизни ничто не угрожает.

Водители не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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