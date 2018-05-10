В Унгенах микроавтобус с пассажирами столкнулся с КамАЗом

Авария произошла во вторник, 8 мая, около 8 часов утра.

Там городская маршрутка, перевозящая пассажиров, совершила столкновение с грузовым автомобилем во время передвижения по одной из центральных улиц Унген, пишет unimedia.info.

По словам пресс-секретаря местной полиции Татьяны Солоцкой, на место происшествия прибыли два автомобиля “скорой”, однако помощь врачей не понадобилась, так как никто не пострадал.

По предварительной информации, виноват в аварии водитель КамАЗа. Все точные обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.