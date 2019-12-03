В Унгенах мать с ребёнком едва не угодили под колёса авто (ВИДЕО)

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Весьма опасный момент снял на видео случайный прохожий этим утром. Инцидент произошёл на пересечении улиц Романэ и Василе Александри в Унгенах.

Женщина с ребёнком едва не угодили под колёса автомобиля. Как пишет publika.md, мать проигнорировала отсутствие разметки и решила перейти оживлённую улицу в запрещённом месте.

К счастью, водители вовремя отреагировали, и трагедии удалось избежать. В данной связи пешеходов призывают быть более дисциплинированными и не переходить дорогу в неположенных местах.