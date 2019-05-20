В Унгенах четыре машины вылетели с дороги, на которой образовалось болото

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Грязь на дороге стала причиной аварии с участием четырёх автомобилей. ДТП произошло вчера, 19 мая, вблизи села Новая Николаевка Унгенского района.

По данным полиции, с трассы вылетели машина марки KIA Sorento, за рулём которой находился гражданин Украины, а также Audi, Honda Jaz и Honda CRV. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, пишет realitatea.md. Дорожные рабочие из Унген прибыли на место происшествия и с помощью спецтехники очистили участок дороги от грязи.

Водители прошли тест на алкоголь, в результате чего было установлено, что ни один из них не был пьяным. Кроме этого, документы у всех водителей были в порядке.