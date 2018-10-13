В Унгенах была изнасилована 31-летняя женщина: полиция задержала подозреваемого

В Унгенах была изнасилована 31-летняя женщина: полиция задержала подозреваемого

Вчера, 12 октября, во второй половине дня в Службу 112 поступил звонок от жительницы Унген, которая сообщила о том, что была изнасилована.

По данным пресс-службы Генеральной полиции РМ, на место происшествия прибыли правоохранительные органы для выявления всех обстоятельств случившегося. После дачи показаний потерпевшей, было установлено, что подозреваемым является 41-летний житель Унген.

Жертве изнасилования оказали психологическую помощь, после чего она была допущена к проведению судебно-медицинской экспертизы. Следователи работают над накоплением достаточного количества доказательств.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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